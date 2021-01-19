Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская во вторник провела онлайн-встречу с представителями Европейского союза в ОБСЕ. Политик высказалась о своем возвращении в республику.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская во вторник провела онлайн-встречу с представителями Европейского союза в ОБСЕ. Политик высказалась о своем возвращении в республику.Оппозиционер попросила международные организации помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию. Светлана Тихановская призналась, что опасается за свою жизнь: на родине против нее возбудили два уголовных дела.Политик также предложила ОБСЕ организовать открытый диалог для решения кризиса в республике. По ее словам, на контактной площадке должны встретиться делегаты ЕС, координационный совет белорусской оппозиции и представители режима президента Александра Лукашенко.Тихановская выразила надежду, что международные организации поддержат идею проведения новых выборов президента республики. Команда оппозиционера рассчитывает, что голосование продлится 45 дней. "Нам нужна в этом помощь", – подчеркнула политик в ходе онлайн-встречи.Напомним, выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко – за него отдали голос более 80% жителей страны. Его оппонента поддержало гораздо меньше избирателей – около 10%.Через несколько дней после оглашения результатов выборов оппозиционер покинула страну и обосновалась в Литве. В окружении Светланы Тихановской объяснили, что она не могла поступить по-другому: в противном случае могли бы пострадать ее близкие.