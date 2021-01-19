Вспышку африканской чумы свиней выявили сразу в двух населённых пунктах Камешковского района: в селе Давыдово и деревне Пенкино. Там губернатор региона ввёл карантин. Первой угрожаемой

Вспышку африканской чумы свиней выявили сразу в двух населённых пунктах Камешковского района: в селе Давыдово и деревне Пенкино. Там губернатор региона ввёл карантин. Первой угрожаемой зоной объявлены территории Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского районов и города Владимира, которые находятся в 20 км от очагов заболевания. Первая вспышка африканской чумы произошла 14 января в Давыдово. Заболели 90