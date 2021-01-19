Женщина фиктивно трудоустроила в учреждение своего знакомого, а полагающиеся ему заработную плату тратила на свои нужды.

Прокуратура Гороховецкого района направила в суд уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения, обвиняемого в служебном подлоге и присвоенииПо информации областного надзорного ведомства, с 1 февраля 2018 года по 31 июля 2019 годаначальник«Централизованной бухгалтерии учреждений культуры Гороховецкого района», используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в учреждение своего знакомого, а полагающиеся ему заработную плату и денежные выплаты, обращала в личную собственность и тратила на свои нужды.Общая сумма похищенных денежных средств превысила 200 тыс. рублей.Женщина признала себя виновной полностью и возместила ущерб.