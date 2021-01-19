Такова предварительная версия следствия.

Такова предварительная версия следствия.Напомним, что в Кольчугино 18 января около 20 часов произошло возгорание в квартире, расположенной на 6 этаже многоквартирного жилого дома. Во время ликвидации пожара у домаПо предварительным данным, мать переоценив опасность и неверно сориентировавшись в обстановке, учитывая незначительную площадь возгорания (не более 10 кв.м.), приняла решение спрыгнуть с балкона вместе с 6-летним ребенком, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.При падении она получила травмы не совместимые с жизнью, девочке причинены тяжелые телесные повреждения.Ребенок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время решается вопрос о направлении ребенка на лечение в Москву.Также сообщается, что по имеющейся информации семья была благополучной.Сейчасследственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным МЧС организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.