Девочка доставлена в Кольчугинскую ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются следственными органами.

Стали известны подробности трагедии в Кольчугине. Напомним, в понедельник вечером там произошел пожар в многоквартирном доме. Погибла женщина, её ребенок получил травмы.По информации регионального МЧС, 18 января в 20.14 поступило сообщение о пожаре в жилом доме №3 по улице Максимова.Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что происходит пожар в квартире на 6-ом этаже.Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара.При помощи спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам пожарных, с верхнего этажа дома были выведены и спасены 10 человек. Из квартир нижних этажей были эвакуированы еще 15 человек.К сожалению, на улице была обнаружена погибшая женщина 1981 года рождения и травмированный ребёнок 2014 года рождения. Как было установлено, это жители квартиры, в которой произошёл пожар. Предположительно, женщина с ребенком спрыгнули с балкона. Девочкадоставлена в Кольчугинскую ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются следственными органами.Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек личного состава.