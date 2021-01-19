В Кольчугино загорелось производственное здание – трубный завод на улице Карла Маркса. ЧП произошло вечером 18 января. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные

В Кольчугино загорелось производственное здание – трубный завод на улице Карла Маркса. ЧП произошло вечером 18 января. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений здание было сильно задымлено. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Пострадала внутренняя отделка в цехе. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 12 единиц техники,