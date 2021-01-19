Это установлено межрайонной прокуратурой по итогам проверок соблюдения трудовых прав граждан, проведенных межрайонной прокуратурой.

Это установлено межрайонной прокуратурой по итогам проверок соблюдения трудовых прав граждан, проведенных межрайонной прокуратурой.Нарушения прав граждан на своевременную оплату труда выявлены в организациях: ООО «Павловское», ООО «Полишар», ООО «Уютный дом», ООО ЧОО «Бастион», ООО «ЧОО «Аллигатор+», ООО «ЧОО Барс», ООО «Теплоресурс», ООО «Владимирский ЛПК », ООО «Швея», сообщает со ссылкой на старшего помощника прокурора Ю.Н. Кочневу.По результатам проверок в адрес руководителей организаций прокурором вносились представления с требованием об устранении выявленных нарушений, по каждому факту нарушения установленных сроков оплаты труда должностные и юридические лица привлекались к административной ответственности. Всего по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 8 должностных и 5 юридических лиц.Кроме того, в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере легализации трудовых отношений, проведенной прокуратурой в ООО «Рассвет», установлен факт привлечения работодателем двух работников для выполнения трудовых функций без заключения трудовых договоров. По фактам выявленных нарушений в адрес генерального директора общества внесено представление, руководитель организации, уклонившийся от своевременного заключении трудовых договоров, а также юридическое лицо по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс.руб. и 50 тыс.руб. соответственно.