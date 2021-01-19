Вердикт Фемиды - 7 лет тюрьмы и выплата родственникам погибшего компенсации морального вреда в размере 800 000 рублей.

В Коврове суд признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.В конце августа 2019 года подсудимый вместе со своим товарищем отправились на охоту. Приехав в лес, друзья выпили, после чего один из мужчин ушёл в поле. Вернувшись, он увидел человека, рассматривающего его автомобиль. В нём он не узнал своего собутыльника.Подумав, что тот хочет угнать машину, хозяин транспортного средства окликнул приятеля. Получив ответ в грубой нецензурной форме подсудимый выстрелил другу в поясницу.Спустя некоторое время потерпевший скончался в реанимации Центральной городской больницы Коврова.Душегуб признал свою вину частично, пояснив, что у него не было умысла убивать товарища.Вердикт Фемиды - 7 лет тюрьмы и выплата родственникам погибшего компенсации морального вреда в размере 800 000 рублей.