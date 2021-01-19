Убийство произошло 23 августа 2019 года.

В Коврове суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Установлено, что 23 августа 2019 года обвиняемый и его знакомый прибыли для охоты в Ковровский район, где начали распивать спиртное. После этого, фигурант уголовного дела с охотничьим ружьем отправился в поле для отстрела уток. Вернувшись к автомобилю, он увидел осматривающего содержимое салона автомобиля приятеля, которого не узнал. Предполагая, что неизвестный похищает имущество, он окрикнул мужчину и получил от последнего ответ в грубой нецензурной форме. После этого произвел не менее одного выстрела в область поясницы друга. Мужчина скончался от полученных травм в ковровской больнице на следующий день.Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В пользу потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей.