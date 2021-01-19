Весь мир с тревогой наблюдает за событиями в Соединенных Штатах. Ситуацию в стране прокомментировали в Кремле.

Весь мир с тревогой наблюдает за событиями в Соединенных Штатах. Ситуацию в стране прокомментировали в Кремле.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "проблемы в Америке налицо". По его словам, к дестабилизации обстановки привели трудности с реализацией демократии, прозрачностью и международным мониторингом.Представитель Кремля добавил, что может только констатировать наличие этих проблем – их вряд ли кто-то готов отрицать. При этом Песков отказался давать какую-либо оценку происходящему в Америке.Напомним, 6 января сторонники республиканца Дональда Трампа взяли штурмом вашингтонский Капитолий, где утверждались итоги выборов президента. В столкновениях с полицией пострадали десятки человек. Известно о пяти погибших.Через сутки после этого компания Twitter заблокировала аккаунт бизнесмена в своей социальной сети. В пресс-службе объяснили, что пошли на такой шаг для того, чтобы защитить американцев от дальнейших подстрекательств к мятежу.В американской администрации сообщили, что "пришел в ярость" из-за заморозки учетной записи. Политик заверил, что не собирается устраивать провокации в день инаугурации оппонента Джо Байдена.Бизнесмен планирует провести прощальную церемонию для своих сторонников на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Мероприятие пройдет за несколько часов до инаугурации. По некоторым данным, будет дан оружейный салют.