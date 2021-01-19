Пенсионерка рассказала, что на территории поселения Мосрентген неизвестный мужчина выхватил у нее из рук пакет, в котором находились продукты питания, личные вещи и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении пожилой женщины.В дежурную часть МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы обратилась 74-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что на территории поселения Мосрентген неизвестный мужчина выхватил у нее из рук пакет, в котором находились продукты питания, личные вещи и денежные средства. Общий материальный ущерб составил около 5 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник увидел, как потерпевшая вышла из магазина, и пошел за ней, а дождавшись удобного момента, выхватил пакет из рук. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Дознавателем МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926)941-46-57