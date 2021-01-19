В Совете Федерации рассказали об изменениях в пенсионном начислении. Досрочный выход на пенсию станет возможен еще для одной категории граждан.

В Совете Федерации рассказали об изменениях в пенсионном начислении. Досрочный выход на пенсию станет возможен еще для одной категории граждан.Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что льготы получат российские медики. Досрочный выход на пенсию станет возможен для тех, кто борется с COVID-19."Сейчас один месяц работы с коронавирусными пациентами равняется трем месяцам", – отметила она.Кусайко сообщила, что медработникам также положены льготы на покупку машины, стоимость которой не превышает полтора миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей, передает НСН.Кроме того, у российских медиков с определенным стажем есть возможность приватизировать жилье. В Совфеде уточнили, что эта программа очень популярна в регионах, но пока не поддержана на федеральном уровне.Ранее "Дни.ру" написали еще об одной категории граждан, для которых разрешен . Речь идет о людях предпенсионного возраста, которые лишились работы, и многодетных матерях.Так, мать пятерых и более детей при наличии стажа не менее 15 лет может уйти на заслуженный отдых в 50 лет. Если женщина родила четверых детей, то она может уйти на пенсию на четыре года раньше; если троих детей – на три года раньше.Досрочный выход также возможен для граждан предпенсионного возраста, которые были уволены из-за сокращения штата или ликвидации предприятия. Они должны обратиться в центр занятости, чтобы получить документ о том, что они не смогли трудоустроиться.