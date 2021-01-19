В посёлке Красный Богатырь Судогодского района открыли отделение ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию».

В посёлке Красный Богатырь Судогодского района открыли отделение ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию».Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта администрации региона.Новая база готова принять первые соревнования уже в ближайшее время: 7 февраля состоятся соревнования на лыжах по спортивному ориентированию - «Богатырская лыжня», сообщил пабликА с 1 по 3 мая пройдут чемпионат и первенство региона по спортивному ориентированию.