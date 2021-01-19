В соответствии с новым законом Турции о регулировании соцсетей, Facebook и Instagram откроют свои представительства в республике. Об этом сообщил заместитель главы министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.

В соответствии с новым законом Турции о регулировании соцсетей, Facebook и Instagram откроют свои представительства в республике. Об этом сообщил заместитель главы министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.Закон номер 7253 о регулировании социальных сетей вступил в силу 1 октября 2020 года. "За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране", – сообщил Сайяна.В ноябре прошлого года турецкие власти оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok на 1,2 миллиона долларов. Соцсети не предоставили в срок информацию о своих представителях в республике.Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей в июле. Социальные сети с более миллионом пользователей должны иметь представительства в республике. Руководить структурой обязан быть турецкий гражданин.Кроме того, власти республики вправе удалять без решения суда в течение 48 часов сообщения, которые они сочтут клеветническими и оскорбительными. За неудаление контента соцсети получат крупные штрафы. Также предусмотрено сокращение трафика. Согласно закону, компании должны хранить данные турецких клиентов на территории страны.Напомним, что думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил к законопроекту о мерах в отношении провайдеров и владельцев ресурсов. За отказ ограничить доступ к запрещенному в России контенту и удалить его компаниям грозит штраф до пятой части выручки.