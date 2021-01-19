Директор департамента финансов утверждает, что премии сначала закрыли областными средствами.

Редакция «33Live.Ru» сообщала, что региону не хватило федеральных средств на доплаты медикам за работу с больными коронавирусом. Нарушения были выявлены Счётной палатой.По словам директора департамента финансов Вячеслава Кузина, имеет место ошибка бухгалтеров городской больницы №6 во Владимире и Ковровской многопрофильной городской больницы №1.«Федеральные деньги поступают не сразу. Сначала направили средства областного бюджета, а потом восполнили пришедшими федеральными», - уточнил замгубернатора.По утверждению Вячеслава Павловича, ущерба больнице не нанесли.«Формально бухгалтерии можно предъявить определённые претензии. Это не преступление. Учреждения отчитались Счётной палате», – резюмировал он.Да, преступлением это не назовёшь и ущерба больнице, конечно, никто не нанёс. Однако речь идёт об ущербе бюджету региона. Доплату за особые условия труда можно было полностью произвести за счёт федеральных денег, а владимирскую казну потратить на другие цели.И ещё - если первоначально медикам выплачивались средства из регионального бюджета, то каким образом была допущена ошибка при направлении заявки на выделение госсредств? Если всё было именно так, как утверждает замгубернатора, то получается, что учреждения сначала посчитали количество сотрудников, выплатили деньги, а потом попросили Минфин возместить потраченную сумму. Получается, что необходимая итоговая сумма для подачи заявки в федерацию уже была известна. На лицо явная путаница.Добавим, что за счёт средств федерального бюджета премии получили 13648 человек на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. В списке сотрудников медучреждений – 3053 врача, 8188 медиков среднего звена, 551 – младшего и 654 водителя.