Они успели сбыть 13 банкнот. При себе у злоумышленников находилось ещё 69 подделок.

В полицию Владимира обратился мужчина, который рассказал, что при продаже телефону получил от покупателей шесть пятитысячных купюр. При попытке внести их в банкомат система выдала ошибку. Владимирец обратился к стражам правопорядка, где и подтвердилась его догадка – деньги оказались фальшивыми.Через несколько часов с аналогичным заявлением пришёл ещё один гражданин, который при схожих обстоятельствах получил семь банкнот.Разыскивая преступников, оперативники установили марку машины, которая принадлежала преступникам. Уже на следующий день их задержали в Нижегородской области.Как уточняет пресс-служба УМВД по Владимирской области, в автомобиле инспекторы ДПС обнаружили 69 поддельных купюр. Двое мужчин - 30 и 28 лет, были доставлены во Владимир и арестованы. Подделки были куплены через интернет.Против фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ведётся следствие.