Беспредел во владимирском пассажирском транспорте продолжается. 16-летнюю студентку владимирского медицинского колледжа кондуктор 5-го маршрута автобуса силой вышвырнула из салона.

Беспредел во владимирском пассажирском транспорте продолжается. 16-летнюю студентку владимирского медицинского колледжа кондуктор 5-го маршрута автобуса силой вышвырнула из салона.Не пасовать в сложных случаях - один из принципов работы фельдшера . 16-тилетняя Катя Громова только готовится им стать. Учится на первом курсе медицинского колледжа. Но как противостоять хамству , на лекциях не рассказывают. Потому Катя и не сразу нашла выход из ситуации . 13 января девушка возвращалась из больницы. Села на автобус пятого маршрута. Подошла к кондуктору, чтобы оплатить проезд банковской картой.Катя Романова, студентка 1 курса Владимирского медицинского колледжа:- Я зашла на остановке Золотые ворота, начала прикладывать карту и не прошло. Я спросила: В чем дело , что не так? Она сказала: Это не мои проблемы. Не знаю, что у тебя с картой! Я повернулась к ней , чтобы приложить еще раз. Она просто взяла меня, маршрутка уже отъезжала, закрывались двери , она меня просто вытолкнула!))Маршрутка уехала, а девушка осталась на морозе. Не зная, что делать, Катя начала звонить маме и бабушке.Марина Громова, бабушка Кати:- Ребенок спросил: Почему пищит аппарат, а вы меня?!-Не мои проблемы! И за шкирку, она не выходит, отъезжает автобус, она ее вытолкнула. 17-20 градусов мороза было! Ребенок расплакался. Ей пришлось идти туда до банкомата. Деньги на карточке есть!Бабушка Кати действовала более решительно : начала искать телефоны компании - перевозчика, которой принадлежит пятый маршрут. Но ни телефонов, ни адреса в открытом доступе не оказалось. Звонок в редакцию "Вестей" - как последняя попытка восстановить справедливость.- Я потом позвонила , я не могла найти эту инстанцию. Мне кое-как дали адрес: Комиссарова, 10-а. Телефона нет никакого, ни городского, ни мобильного! Дозвонилась до одной службы- ПАТП -2. Мне там хорошие женщины вот нашли адрес. Они сказали да они так всегда скрываются. Вы не найдете телефон.Пытались и мы найти в интернете адрес компании- перевозчика. Там название организации и телефоны указаны неверно. Удалось их узнать только с помощью пресс-службы городской администрации. Оказалось, 5 маршрут принадлежит компании "Виктория". Ей руководит Владимир Метёлкин. Компания подчиняется отделу транспорта и связи администрации Владимира. Там сейчас ждут официальной жалобы от родственников несовершеннолетней Кати.Игорь Ефремов,заместитель начальника Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Речь идет не о возможности оплатить, а о хамском отношении кондуктора, которое он проявил к девочке. Это , конечно, недопустимо! Там даже не попытались найти альтернативным способ решить его. Я думаю с пониманием надо относиться , тем более техника любая может сбоить, не срабатывать..Чтобы исключить подобные случаи, в Госдуме разработан проект закона, который запрещает высаживать несовершеннолетних и престарелых из транспорта в морозы. Первое чтение он уже прошел. Поэтому сейчас остается надеяться на благоразумие перевозчиков. В мэрии заверили, этот случай взяли на контроль. И обязательно переговорят с руководителями всех транспортных компаний. Напомнят правила поведения в автобусах не только для пассажиров, но и для кондукторов и водителей.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.