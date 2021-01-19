Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.
Накануне вечером во Владимире произошла автоавария с пострадавшим. По информации регионального МЧС, около 20.40 поступило сообщение о столкновении на трассе М-7, на так называемой Огуречной горе, иномарки и «КамАЗа».
На место незамедлительно выехали спасатели, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. При ликвидации последствий ДТП использовалось
ГАСИ «СПРУТ». Всего принимало участие 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.