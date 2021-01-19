Мороз и коронавирус испугали желающих окунуться в иордань. Ночь с 18 на 19 января владимирцы отметили Крещение. Морозы в этот раз были по-настоящему крещенскими, температура воздуха

Мороз и коронавирус испугали желающих окунуться в иордань. Ночь с 18 на 19 января владимирцы отметили Крещение. Морозы в этот раз были по-настоящему крещенскими, температура воздуха понижалась ниже 20-градусной отметки. Проруби для омовения были готовы к 10-ти часам вечера, однако желающих пройти обряд в этот раз было совсем немного, всего около 3 тысяч человек по