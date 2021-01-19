В среднем за день только городские коммунальные службы ликвидируют от 10 до 15 таких надписей.

В областном центре проводится ежедневный мониторинг содержания и благоустройства городских объектов и территорий. Одной из проблем является незаконно размещаемые рекламные объявления и надписи на фасадах жилых домов, деревьях, опорах уличного освещения, остановках общественного транспорта. Они не только уродуют облик города, но и в ряде случаев содержат состав уголовного преступления, поскольку являются незаконной рекламой наркотических средств.Работа по удалению незаконно размещенных объявлений и наркотических надписей идет ежедневно. В среднем за день только городские коммунальные службы ликвидируют от 10 до 15 таких надписей. К этой работе также привлекаются волонтеры, которые устраняют «стеновую» рекламу ресурсов незаконной продажи наркотиков.При обнаружении лиц, наносящих надписи с информацией о ресурсах по продаже наркотических средств, жителям необходимо информировать полицию по телефонам: 32-64-05 или 02.В случае обнаружения надписей, сделанных вандалами на городских зданиях и сооружениях, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию.Отправить сообщение о проблеме для ее оперативной ликвидации можно и на портал «». Здесь можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть оперативный отчет о выполнении заявки. Например, на утро 19 января из 8828 поступивших заявок выполнено 8798 заявок. 30 заявок находятся в работе.