За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 800 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

Владимирские чиновники продолжают мониторить благоустройство города. Как сообщает пресс-служба мэрии, ежедневно наводится порядок на дворовых контейнерных площадках, включая своевременный вывоз крупногабаритных отходов, веток, шин и прочего мусора.«В декабре 2020 года было проведено 27 проверок придомовых территорий, в том числе на наличие брошенных автомобильных шин и изделий из них», - уточнила завотделом муниципального контроля управления ЖКХ Вероника Скалкович.По результатам рейдов составлено три протокола об административном правонарушении.В горадминистрации напоминают, что закон запрещает выбрасывать резину. В естественных условиях она разлагается от 120 до 140 лет. Отработанные материалы отнесены к 4 классу опасности.За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 800 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.