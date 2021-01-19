Жители Владимира продолжают проходить испытание холодом по вине владимирских перевозчиков. Социальные сети переполнены фотографиями ожидающих троллейбуса или автобуса.

Жители Владимира продолжают проходить испытание холодом по вине владимирских перевозчиков. Социальные сети переполнены фотографиями ожидающих троллейбуса или автобуса.Люди пишут, что интервалы между автобусами достигают до 40 минут. Как стало известно Вестям, администрация Владимира разослала предписания всем перевозчикам о недопустимости такой ситуации, но больше всего нареканий к самому крупному игроку на этом рынке - компании АДМ. Если она и дальше будет "морозить" людей на остановках, речь может пойти о расторжении контракта, заверили в мэрии. И по информации "Вестей" , собственники компании уволили генерального директора. Станут ли после этого автобусы ездить чаще, пока неизвестно.