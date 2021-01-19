Всего в регионе функционировали 34 купели.

Крещенская ночь на территории Владимирской области прошла без происшествий. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Всего в регионе функционировали 34 купели. На каждом объекте проведения крещенских мероприятий дежурили сотрудники МЧС России, представители правоохранительных органов и органов местного самоуправления, спасатели.Общая группировка сил и средств – 523 человека, 201 единица техники и 6 плавсредств, в том числе от МЧС России – 68 человек и 35 единиц техники.В местах проведения купаний сотрудниками МЧС России организовано предоставление обогреваемых палаток для переодевания, работала полевая кухня.