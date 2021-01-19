Крещенские купания прошли без происшествий. Об этом сообщают в МЧС региона. Спасатели дежурили на водоёмах, где были организованы купели. Всего таких мест в области 34. В крещенскую ночь их

Крещенские купания прошли без происшествий. Об этом сообщают в МЧС региона. Спасатели дежурили на водоёмах, где были организованы купели. Всего таких мест в области 34. В крещенскую ночь их посетили порядка 5 000 человек. Впрочем, купаться в мороз, по всей видимости, решились не все. Обряд омовения совершили 2784 человека. Вместе со спасателями на водоёмах дежурили полицейские и