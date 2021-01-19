Авария произошла на подъезде к городу Иваново.

В 20:41 18 января МЧС по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла на трассе М-7, на подъезде к Иванову.Как сообщает пресс-служба ведомства, на место оперативно выехали подразделения МЧС, скорая помощь, инспекторы ГИБДД. Известно, что столкнулись два автомобиля. Спасатели деблокировали пострадавшего из машины.Для ликвидации последствий происшествия использовалось ГАСИ «СПРУТ». Всего на вызов выехали 14 человек и 5 единиц техники. От МЧС - 3 человека, 1 единица техники.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.