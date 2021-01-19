Одним из первых привился замгубернатора Александр Ремига.

Во Владимирской области стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Как водится, в таких случаях пример подают руководители региона. В Белом доме сообщают, что прививку от ковида сделал замгубернатора Александр Ремига.Напомним, что он перенёс болезнь осенью прошлого года. Перед тем как ввести «Спутник V» он сдал тест на антитела, который был отрицательным. Утром 19 января он прошёл первый этап вакцинации.Для повышения доступности процедуры в ближайшее время в регионе откроют 41 прививочный пункт. Сейчас их уже девять: в ГКБ №5 Владимира, ЦГБ Коврова, Муромской городской больнице №3, Клинической больнице «РЖД-Медицина» в Муроме, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской райбольницах.Владимирцы могут записаться на укол по номеру: 8 (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов необходимо обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства.Вакцинация противопоказана людям с хроническими заболеваниями, тяжёлыми аллергиями, беременным или матерям, кормящим грудью, а также детям до 18 лет.С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца. Со дня заражения коронавирусом – более 6 месяцев, а с даты заболевания ОРВИ – не менее месяца.Второй компонент вакцины вводится через 21 день после первого.