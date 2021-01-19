В том числе это 62 км дорог регионального и межмуниципального значения и 21,5 км – местного значения.

В 2021 году во Владимирской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать более 82 км автодорог. В том числе это 62 км дорог регионального и межмуниципального значения и 21,5 км – местного значения.Так, на средства нацпроекта планируется выполнить дорожные работы на 16 областных автомобильных дорогах. Самый капиталоёмкий объект региональной дорожной сети 2021 года – это автодорога Струнино – Площево в Александровском районе протяжённостью более 14,5 км. Кроме этого, планируется отремонтировать обход Киржача и подъезд к Судогде №1.Также в Судогодском районе планируется продолжить ремонт на автодороге Судогда – Чамерево от д.Лухтоново до д.Чамерево (протяженность 5 км) и отремонтировать участок дороги до деревни Байгуши.В Собинском районе в этом году благодаря нацпроекту дорожные работы будут проводиться на трёх автомобильных дорогах. В частности, продолжат обновлять дорожное полотно на автодороге Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево на двух участках общей протяжённостью 6,3 км, а также на автомобильных дорогах М-7 «Волга» – ст. Колокша – Устье и М-7 «Волга» –Колокша.Кроме того, на средства нацпроекта дорожные работы планируется выполнить на пяти автомобильных дорогах Суздальского района (Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха, «Владимир – Иваново» – Спасское-Городище, Новое – Ославское, Боголюбово – Суромна, М-7 «Волга» – Содышка – Боголюбка), а также в Муромском (Ожигово – Красный Бор – Боровицы), Меленковском (Венедеевка – Толстиково – Большая Сала – Урюсево) и Гусь-Хрустальном районах («Гусь-Хрустальный – Уршельский» –Тихоново – Избищи – разъезд Тасино).В конце 2020 года были проведены торги и заключены контракты с подрядными организациями по всем областным объектам нацпроекта. В результате проведения конкурсных процедур удалось сэкономить денежные средства, благодаря которым перечень объектов 2021 года будет расширен.