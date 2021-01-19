На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 января лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 января лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.37 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Ковровском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 668 случаев заболевания (4577 сл. в г. Владимире, 2762 сл. в Гусь-Хрустальном, 2365 сл. о. Муром, 1605 сл. в Ковровском, 1376 сл. в Александровском, 1328 сл. в Петушинском, 1066 сл. в Вязниковском, 1059 сл. в Юрьев-Польском, 815 сл. в Кольчугинском, 731 сл. в Собинском, 745 сл. в Суздальском, 632 сл. в Гороховецком, 551 сл. в Меленковском, 514 сл. в Камешковском, 503 сл. в Киржачском, 484 сл. в Селивановском, 292 сл. в г. Радужном, 263 сл. в Судогодском).