Нужно сделать все, чтобы крупные западные IT-компании соблюдали российское законодательство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Недавние действия американских социальных сетей председатель ГД назвал беспределом.

Нужно сделать все, чтобы крупные западные IT-компании соблюдали российское законодательство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Недавние действия американских социальных сетей председатель ГД назвал беспределом.Спикер напомнил о блокировке Twitter и Facebook аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Это прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США, считает председатель ГД."Американские IT-компании имеют глобальный монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей стране, то как они будут себя вести в отношении других стран, особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности", – отметил спикер.Володин призвал сделать все, чтобы международные IT-гиганты соблюдали российской законодательство. Беспредел американский социальных сетей не должен повториться в России, указал спикер.Он отметил молчание со стороны международных организаций, в том числе Европарламента. Это говорит об их слабости и двойных стандартах, уверен спикер."Евросоюзу стоит начать с себя: прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить газом. Восстановите законность с правами человека в своих странах", – призвал Володин.Он предложил поручить комитету Госдумы по международным делам подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали ситуацию со свободой слова в США.