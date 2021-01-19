Уже 598 человек скончались от COVID-19 за все время пандемии.

Во Владимирской области продолжает пополняться сводка летальных случаев, вызванных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки умерли 8 человек.По данным федерального оперативного штаба «стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 21 668 жителей. За последние 24 часа – у 157 владимирцев.Вылечились за все время 18 997 человек, за сутки выздоровели — 134 пациента. Уже 598 человек скончались от COVID-19 за все время пандемии.