Готова ли администрация Владимирской области выполнить поручение Президента России? Речь о прививках от COVID-19 обычным гражданам. Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин поручил регионам

Готова ли администрация Владимирской области выполнить поручение Президента России? Речь о прививках от COVID-19 обычным гражданам. Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин поручил регионам перейти к массовой вакцинации. Администрация Владимирская область поспешила отрапортовать о готовности. Как сообщается в официальном пресс-релизе, в регион доставили 16 800 доз вакцины. До конца месяца привезти должны ещё больше –