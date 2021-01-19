Мать с маленьким ребёнком на руках выпрыгнула из горящей квартиры. Женщина погибла. Трагедия произошла в Кольчугино. Там произошёл пожар в девятиэтажке. Загорелась квартира на 6-ом этаже. Как

Мать с маленьким ребёнком на руках выпрыгнула из горящей квартиры. Женщина погибла. Трагедия произошла в Кольчугино. Там произошёл пожар в девятиэтажке. Загорелась квартира на 6-ом этаже. Как сообщают в МЧС, о возгорании им сообщили вечером 18 января. Когда огнеборцы прибыли на место, то увидели много дыма. А именно он, как правило, и приводит к человеческим