Осужденный на условный срок блогер Алексей Навальный представляет американский финансовый капитал, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. С ним работают опытные специалисты, отметил глава компартии.

Осужденный на условный срок блогер Алексей Навальный представляет американский финансовый капитал, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. С ним работают опытные специалисты, отметил глава компартии.Зюганов не считает Навального оппозиционером. "Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего, кроме попытки опошлить российскую действительность", – сказал глава КПРФ.Лидер компартии отметил, что с Навальным работают опытные специалисты. Это те, кто уже раскручивал подобных "оппозиционеров" ранее, считает руководитель КПРФ. Слова политика приводит "Комсомольская правда".В воскресенье, 17 января, Навальный прилетел в Москву из Берлина. На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники полиции.Навальный осужден на условный срок по делу "Ив Роше". Он обязан являться в контролирующие органы на обязательную регистрацию.Однако с января по август прошлого года он семь раз проигнорировал это обязательство. А с конца августа не отмечался ни разу. С 29 декабря за многократные нарушения испытательного срока блогер объявлен в розыск.18 января Химкинский городской суд постановил отправить осужденного на условный срок Навального под арест на 30 суток. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний.Напомним, что в декабре прошлого года года в отношении скандального блогера было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете России полагают, что Навальный собрал 588 миллионов рублей пожертвований, из которых 356 миллионов потратил на личные цели.ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! СК РФ возбудил дело против Навального по статье ч.4 ст 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Выявлены факты, что Навальный использовал в личных целях средства в размере 356 млн рублей, поступившие от физ. лиц в фонды, в том числе ФБК.— Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr)