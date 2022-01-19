Вчера, 18 января, прошло заседание комитета по жизнеобеспечению Владимирского горсовета....

Вчера, 18 января, прошло заседание комитета по жизнеобеспечению Владимирского горсовета. Заместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Поваров доложил депутатам о работе управляющих организаций по зимней уборке придомовых территорий многоквартирных домов, информирует пресс-служба Администрации города Владимира.На обслуживании 47 управляющих организаций и около 500 ТСЖ, ЖСК, ТСН находятся 2546 многоквартирных домов с общей площадью убираемого покрытия более 2400 тыс. кв. м. По словам Михаила Поварова, в уборке придомовых территорий задействовано более 750 дворников и около 30 промышленных альпинистов, свыше 60 единиц собственной и арендуемой техники: трактора, самосвалы, грейдер, автовышки.Тем не менее, жители ежедневно высказывают массу справедливых замечаний по качеству уборки дворов своих домов. Некачественную или несвоевременную уборку дворов МКД управляющими организациями лишь отчасти можно объяснить аномальными снегопадами. Все управляющие организации работают в одинаковых условиях, но одни делают свою работу добросовестно, а другие — спустя рукава.Качество работы управляющих организаций контролируется сотрудниками отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ, специалистами управления экономической безопасности. Сотрудники районных администраций контролируют качество зимней уборки дворов МКД силами ТСЖ, ЖСК и ТСН. С 24 декабря по 17 января было составлено уже около 850 протоколов за некачественную уборку снега во дворах многоквартирных домов, несвоевременную очистку кровель домов от снега наледи и сосулек. Вчера на заседании административной комиссии было рассмотрено 68 протоколов, были выписаны штрафы на сумму 155 тыс. руб.Фото: https://pixabay.com/ru/