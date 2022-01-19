Агния Дитковските показала нового супруга, о котором ничего не рассказывает

Агния Дитковските показала нового супруга, о котором ничего не рассказывает33-летняя АгнияДитковските не спешит посвящать общественность в детали своей личной жизни. Известно, что после развода с актером Алексеем Чадовым наследница Татьяны Лютаевой снова вышла замуж. Однако свадьба прошла тайно, а о новом мужем звезда совсем ничего не рассказывает. К тому же, избранник актрисы Богдан Панченко ведет еще более закрытый образ жизни, чем его прославленная супруга.Агния Дитковските держит личную жизнь в секрете после развода с Чадовым в 2015 году. Поклонники долго гадали, с кем встречается актриса, а она подкидывала им новые поводы для раздумий. Несколько лет назад звезда родила дочку, но не спешила рассказывать ни о девочке, ни о ее втором родителе. Пока в Сети всплывали новые имена возможных отцов наследницы Дитковските, знаменитая мать хранила молчание. А в летом 2021 года Агния, которая была уже на пятом месяце беременности, тайно вышла замуж за своего возлюбленного Богдана Панченко. Однако даже это событие не заставило ее рассказать о своем счастье.В ноябре прошлого года на свет появился третий ребенок артистки. Супруги не раскрывали ни пол дитя, ни его имя. Судя по всему, звезда придерживается мнения, что счастье любит тишину. Да и ее второй муж явно не из тех, кто любит выставлять жизнь напоказ. Однако кое-что о Богдане Панченко все-таки известно.Как оказалось, актриса скрывает от общественности не какого-нибудь рядового офисного работника, а серьезного бизнесмена. Панченко – совладелец крупной сети элитных ресторанов. Капитал на прибыльный бизнес Богдан получил от родителей, которые, судя по всему, могут себе позволить очень многое. У семьи избранника Дитковските есть дом в Испании и возможность отдать сына в европейскую школу – так они в свое время и поступили. Отец мужа актрисы, Василий Панченко, в 90-х стал крупным коневладельцем и развернул большой бизнес.Судя по всему, наследница Татьяны Лютаевой счастлива в новом браке. Агния Дитковските бережет от любопытных глаз общественности не только детей, но и любимого. Только в этот раз актриса сделала исключение, опубликовав в "Инстаграм" новый из Италии с супругом.Богдан Панченко, которого наверняка до сих пор не видела большая часть поклонников знаменитости, наконец предстал в инстаграм-аккаунте жены. На новом фото темноволосый мужчина сидит за столом уличного ресторанчика. На его пальце красуется обручальное кольцо, а на лице – густая борода.