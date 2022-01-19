Сообщается, что против него завели уголовное дело.

Во Владимире против бывшего управляющего директора ООО «Единый расчетно-информационный центр» Павла Ермилова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в присвоении или растрате. Об этом сообщают коллеги из .Фигурант руководил ЕРИЦ с февраля по декабрь прошлого года. На этом посту он сменил, которую сейчас обвиняют в хищении 315 тысяч рублей.Подробности дела в отношении Ермилова уточняются. Редакция «33Live.Ru» обратилась за комментарием в региональный Следственный Комитет. Следите за нашими публикациями.