Его похоронили на кладбище в Улыбышево.

Во Владимире 18 января простились с первым мэром города Игорем Шамовым. Он скончался 15 января на 87 году жизни.Желающие проводить его в последний путь приходили с 10 до 12 часов в городской дворец культуры. Среди них были как бывшие коллеги, так и рядовые владимирцы.Отдать дань уважения пришли бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов и экс-депутат Госдумы Виктор Паутов, председатель ЗС Владимир Киселев, руководитель владимирского избиркома Вадим Минаев, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и директор филиала РАНХиГС, депутат ЗС Вячеслав Картухин, бывший мэр Александр Рыбаков, директор «Владимирмежрегионгаза» Алексей Конышев, а также бывшие замы и многие другие.Все они отмечали, что на долю Игоря Васильевича выпали тяжёлые времена, его человеческие качества и нацеленность на решение городских проблем.Игорь Васильевич родился в Удмуртии 11 июня 1935 года. В 1959 году он окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина по специальности «инженер-физик».В октябре 1990 года его назначили председателем горисполкома, а позднее главой администрации. В 1995 и 1997 годах градоначальник дважды выигрывал выборы мэра.После ухода со своего поста он являлся членом Совета Старейшин. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Святого Владимира III степени.Его похоронили на кладбище в Улыбышево.