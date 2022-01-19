Он ежемесячно выписывал себе премии в размере 45 тысяч рублей.

Следственный комитет подтвердил о возбуждении против бывшего управляющего ООО «ЕРИЦ» уголовного дела. Павла Ермилова подозревают в незаконном премировании себя любимого.По версии следствия, руководитель «Единого расчётно-информационного центра Владимирской области» выписывал себе ежемесячные материальные вознаграждения в сумме 45 тысяч рублей. При этом он не ставил в известность руководство. За 10 месяцев набежало более 400 тысяч рублей.Подозреваемый отрицает причастность к совершённому преступлению.Расследование уголовного дела продолжается.Напомним, что фигурант руководил ЕРИЦ с февраля по декабрь прошлого года. На этом посту он сменил, которую сейчас обвиняют в хищении 315 тысяч рублей.