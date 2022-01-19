Закрытое заседание с очень важной информацией. Директор “Центра управления городскими дорогами” фактически признал, что ещё чуть-чуть и вынужден будет бороться со снегопадами голыми

Закрытое заседание с очень важной информацией. Директор “Центра управления городскими дорогами” фактически признал, что ещё чуть-чуть и вынужден будет бороться со снегопадами голыми руками. Признание прозвучало на комитете Горсовета по жизнеобеспечению. Заседание прошло без журналистов. На пути гласности встали коронавирусные ограничения. Очень удобно для городской власти, которую критикуют на каждом шагу. Во Владимире снежный коллапс.