В Кольчугинском районе полицейские посетили школу и детский сад в одном из самых отдаленных населённых пунктов.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району посетили Новобусинскую среднюю общеобразовательную школу, которая относится к одной из самых отдаленных от районного центра.Дорожные полицейские провели с учениками начальных и средних классов «Минутки безопасности». В форме диалога автоинспекторы рассказали детям о Правилах дорожного движения для юных пешеходов, дорожных знаках и смоделировали различные ситуации на дороге.Полицейские отметили важность использования световозвращающих элементов в зимний период времени, так как сейчас световой день намного короче. Так как ребята ездят в школу на школьном автобусе из соседних сел и деревень, инспекторы рассказали детям о правилах безопасного передвижения в нем.Инспекторы ГИБДД уделили внимание и совсем маленьким пешеходам, посетив детский садик, который находится на территории школы. Несмотря на свой юный возраст, детишки уже знают, что при переходе дороги нужно взять родителей за руку, а в автомобиле ездить в специальных детских креслах.Мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, будут продолжены.