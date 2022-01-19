Не зная броду - не лезьте в воду. Но у этой поговорки есть одно исключение - в Крещенскую ночь и...

Не зная броду - не лезьте в воду. Но у этой поговорки есть одно исключение - в Крещенскую ночь и только у специально подготовленных купелей. Как в этом году прошли купания и сколько человек отважились - расскажет Дмитрий Горкин.Проверить себя, смыть грехи, получить заряд бодрости на целый год или просто нырнуть за компанию. Каждый раз на Крещение находится множество смельчаков, которые окунаются в студёную январскую воду. И этот год не стал исключением.- Как водичка? - Как будто заново родился!- Как ощущения, как сегодня вода? - Очень отвратительно. - Холодно? - Она просто первый раз - замёрзла. - Можно я пойду в раздевалку? Я замёрзла.- Первый раз решили. - А что сподвигло? - Новый год - новые ощущения.По сравнению с прошлыми годами, тех, кто решился на обряд омовения впервые - на этот раз заметно больше, говорят спасатели. Возможно, на их решение искупаться повлияла не по-крещенски тёплая ночь - всего-то -10. Но даже в этом случае все службы начеку. У купели дежурят медики, полицейские и сотрудники МЧС. Всё подготовлено для безопасного совершения обряда.Евгений Мысев, старший госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Владимирской области:- Вырубалась купель, водолазами было обследовано дно, удалён весь мусор, изготавливались подходы, сходни. Обязательно место должно иметь ограждение в виде сети, чтобы исключить попадание купающихся под лёд. Дежурят спасатели поисково-спасательного отряда, помогают опускаться и спускаться. И если будут какие-то ситуации, то естественно тут же предотвратить.К счастью, никаких происшествий за эту ночь не произошло. Во Владимире подготовили две купели - на Глубоком и Семязино. А всего по области их было тридцать девять. Во многих местах организовали пункты обогрева, палатки для переодевания, предлагали горячий чай. А на Семязино даже оборудовали полевую кухню.- Гречка вооо! - Пробовал уже? - Да, пушка, самая вкусная. И армейский чай ваще бомба.Всего же в этом году на Крещение к официальным местам для купания в регионе пришли около семи тысяч человек, правда занырнуть решили чуть меньше половины из них. Но, как говорят православные, омовение в купели - дело добровольное.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев, Вести-Владимир.