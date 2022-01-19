Ковровская городская прокуратура обнаружила нарушение жилищных прав жителя города Коврова - лица из...

Ковровская городская прокуратура обнаружила нарушение жилищных прав жителя города Коврова - лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Житель города Коврова, 2000 года рождения, является лицом из числа детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей: мать решением суда лишена родительских прав, отец неизвестен. Об это сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По достижении возраста 18 лет у него возникло право на получение жилого помещения, постановлением администрации города Коврова он включен в муниципальный список детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.Вместе с тем, указанное лицо жилым помещением не обеспечен, чем нарушается его конституционное право на жилище.По данным нарушениям, городским прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Коврова обеспечить указанное лицо благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.По результатам рассмотрения указанного заявления 9 сентября 2021 года исковые требования прокурора удовлетворены.29 декабря 2021 года решение суда исполнено в полном объеме - жителю города Коврова - лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, предоставлено жилое помещение.Фото: https://pixabay.com/ru/