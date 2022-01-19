Ковровская городская прокуратура обнаружила нарушение жилищных прав жителя города Коврова - лица из...
Ковровская городская прокуратура обнаружила нарушение жилищных прав жителя города Коврова - лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Житель города Коврова, 2000 года рождения, является лицом из числа детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей: мать решением суда лишена родительских прав, отец неизвестен. Об это сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
По достижении возраста 18 лет у него возникло право на получение жилого помещения, постановлением администрации города Коврова он включен в муниципальный список детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Вместе с тем, указанное лицо жилым помещением не обеспечен, чем нарушается его конституционное право на жилище.
По данным нарушениям, городским прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Коврова обеспечить указанное лицо благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.
По результатам рассмотрения указанного заявления 9 сентября 2021 года исковые требования прокурора удовлетворены.
29 декабря 2021 года решение суда исполнено в полном объеме - жителю города Коврова - лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, предоставлено жилое помещение.
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