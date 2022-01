Сумма сделки составит $68,7 млрд, а глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту.

Американская корпорация Microsoft приобретает одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc., сумма сделки составит $68,7 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Microsoft."Microsoft приобретет Activision Blizzard за $95 за акцию, сумма сделки оценивается в $68,7 млрд", - говорится в сообщении. В компании отмечают, что после закрытия сделки, которое намечено на 2023 год, Microsoft станет "третьей в мире компанией по объему выручки после Tencent и Sony". Глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту.Компании планируют расширить свое присутствие в сегменте игр для мобильных устройств, в частности сделать мобильную версию одного из хитов Activision Blizzard - игры Warcraft. В Microsoft отметили, что у разработчика игр есть успешный опыт создания популярного мобильного приложения: игра-головоломка Candy Crush со времени своего создания была скачана пользователями более 2,5 млрд раз.После обнародования информации о сделке котировки Activision Blizzard на электронной бирже NASDAQ выросли более чем на 30%, цена за одну акцию превысила $90 против $64 днем ранее. Акции Microsoft немного подешевели с начала торговой сессии во вторник, однако эксперты не связывают снижение котировок с приобретением крупного разработчика игр.Activision Blizzard - одна из ведущих компаний на рынке видеоигр, создавшая, в частности, игры World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero. В середине 2021 года она оказалась в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес ряда представителей руководства компании. Бобби Котик якобы знал о них и покрывал замешанных в этой истории коллег. В рамках досудебного урегулирования иска, поданного в связи с данными обвинениями штатом Калифорния, Activision Blizzard заплатила $18 млн. Из компании ушли некоторые сотрудники, ее акции резко упали, начался отток игроков из World of Warcraft.Microsoft, приобретающая Activision Blizzard, борется за господство на рынке видеоигр со своим многолетним конкурентом Sony. Приобретение одного из ведущих разработчиков может значительно усилить позиции Microsoft в этом противостоянии.