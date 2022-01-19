ПЦР-лаборатории выявили уже больше 20 случаев нового штамма коронавируса. Об этом сообщил и. о. директора облздрава на традиционном коронавирусом брифинге. Артём Осипов, и. о. директора

ПЦР-лаборатории выявили уже больше 20 случаев нового штамма коронавируса. Об этом сообщил и. о. директора облздрава на традиционном коронавирусом брифинге. Артём Осипов, и. о. директора областного департамента здравоохранения Регион теперь уже окрасился в тот цвет, когда мы говорим о начале победоносного шествия омикрона и по нашему региону. Почему победоносного? Все уже знают, что именно этот