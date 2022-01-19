Группа из восьми автомобилей, ревя двигателями, наматывает круги по новой
развязке...
Группа из восьми автомобилей, ревя двигателями, наматывает круги по новой
развязке Чапаево-Сперанского во Владимире. Закольцованная трасса напоминает
профессиональную, по крайней мере, так, похоже, считают городские
дрифтеры. Можно заметить, что один из пассажиров
во время опасной езды вылезает из окна автомобиля. Люди утверждают что такие
заезды здесь - каждую ночь. Как
пояснили в ГИБДД, штраф за опасное вождение к таким горе-водителям, к
сожалению, применим далеко не всегда. Инспекторам приходится выбирать другие
пути воздействия. У автомобилей-дрифтеров, как правило, всегда есть
проблемы с документами и технические неисправности.