Группа из восьми автомобилей, ревя двигателями, наматывает круги по новой развязке...

Группа из восьми автомобилей, ревя двигателями, наматывает круги по новойразвязке Чапаево-Сперанского во Владимире. Закольцованная трасса напоминаетпрофессиональную, по крайней мере, так, похоже, считают городскиедрифтеры. Можно заметить, что один из пассажировво время опасной езды вылезает из окна автомобиля. Люди утверждают что такиезаезды здесь - каждую ночь. Какпояснили в ГИБДД, штраф за опасное вождение к таким горе-водителям, ксожалению, применим далеко не всегда. Инспекторам приходится выбирать другиепути воздействия. У автомобилей-дрифтеров, как правило, всегда естьпроблемы с документами и технические неисправности.