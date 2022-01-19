Обряд омовения совершили более 3400 человек.

Крещенская ночь во Владимирской области прошла без происшествий. В регионе было открыто 38 купелей. Всего проведено порядка 240 мероприятий.Как рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, дежурство на объектах несли 464 человека, 121 единица техники, включая 7 комплектов водолазного оборудования.«От МЧС присутствовало 55 человек и 7 спецмашин, а также 360 полицейских, местные власти, добровольцы и казаки», - уточнила она.Обряд омовения совершили более 3400 человек. Посетили мероприятия 6700 владимирцев. Происшествий не допущено.