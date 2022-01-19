Полицейские установили, что местная жительница незаконно зарегистрировала в доме на Новодачном шоссе иностранных граждан...

Участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по району Северный г. Москвы совместно с сотрудниками территориального отдела по вопросам миграции выявили факты нарушения миграционного законодательства.В ходе проверки информации полицейские установили, что местная жительница незаконно зарегистрировала в доме на Новодачном шоссе иностранных граждан, заведомо зная, что проживать по данному адресу они не будут, так как помещение им фактически не предоставлялось.Отделением дознания Отдела МВД России по району Северный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29