Ребятам рассказали о создании УВД по ЗАО, составе служб Управления, основных задачах, возложенных на сотрудников полиции...

В рамках ежегодной Всероссийской акции профилактической направленности «Студенческий десант», а также в целях привлечения и отбора кандидатов из числа учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций на обучение в образовательные организации МВД России, на службу в органы внутренних дел, в УВД по ЗАО был проведен «День открытых дверей». Школьники ознакомились с работой полицейских Управления внутренних дел по Западному административному округу.Делегацию молодежи встретили в холле 1 этажа главного здания Управления сотрудники полиции – начальник Отделения профессиональной подготовки майор внутренней службы Ким Лернер, специалист 1 отделения (комплектования) отдела кадров Управления лейтенант внутренней службы Татьяна Кузнецова. Гостям рассказали о создании УВД по ЗАО, составе служб Управления, основных задачах, возложенных на сотрудников полиции, и разнообразии направлений работы. Предоставили школьникам информацию о возможностях трудоустройства, правилах приема на работу в органы внутренних дел и раздали брошюры с информацией и контактными телефонами.В собственном тире УВД по ЗАО школьники увидели настоящее оружие. Сотрудники Центра служебной и боевой подготовки УВД по ЗАО показали несколько стрелковых упражнений и рассказали об основах навыков обращения с оружием и необходимых мерах безопасности.Затем школьников провели в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, где находятся залы борьбы и бокса, плавательный бассейн, зал силовой подготовки и зал совещаний. Начальник Отделения профессиональной подготовки УВД по ЗАО майор внутренней службы Ким Лернер с инструкторами Отделения напомнили о важности спорта для любого человека, после чего молодым людям было показано несколько приемов самозащиты.Одной из служб, работа которой всегда вызывает повышенный интерес, является Центр кинологической службы УВД по ЗАО. Сотрудники Центра подробно рассказали гостям о выполняемых задачах сотрудниками – кинологами и их четвероногими коллегами. Школьники наблюдали за работой специально обученных и подготовленных животных, а затем с удовольствием пообщались с ними.В завершение этой познавательной экскурсии гости поблагодарили сотрудников полиции за интересную экскурсию и новую полезную для себя информацию о непростой и важной работе полицейских.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93