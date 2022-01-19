Злоумышленник проследовал за 43-летней жительницей столицы от станции метро «Новые Черемушки» до дома на улице Гарибальди, схватил ее и попытался затащить за гаражи...

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Черемушки совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении двух женщин.Установлено, что злоумышленник проследовал за 43-летней жительницей столицы от станции метро «Новые Черемушки» до дома на улице Гарибальди, и заговорил с ней под предлогом показать ему дорогу по навигатору. Женщина согласилась, достала телефон и начала искать адрес. Неожиданно незнакомец схватил ее и попытался затащить за гаражи, принуждая вступить с ним в половую связь. Женщина стала громко кричать, на ее крики откликнулись прохожие, после чего злоумышленник скрылся.Также полицейскими установлено, что данный гражданин совершил противоправные действия в отношении 23-летней девушки. От станции метро «Калужская» он проследовал до ее места проживания и предложил познакомиться. Девушка ответила отказом и побежала в сторону дома. Однако злоумышленник догнал ее, схватил и совершил аналогичные действия, как и в первом случае. Потерпевшей удалось вырваться и забежать домой.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и на Одесской улице задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56