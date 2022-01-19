В начале января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился...

В начале января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился руководитель одного из предприятий, который сообщил о хищении имущества из цеха. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, составила 15 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 68-летнего жителя города Вязники. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что днем ранее приходил на предприятие с целью трудоустройства, но получил отказ. Обратив внимание, что замок на двери цеха не запирается, он воспользовался этим и проник в помещение, откуда похитил насосы и гидромотор, после чего с места преступления скрылся.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 68-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://pixabay.com/ru/